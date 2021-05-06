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Рафаэль Надаль — Алексей Попырин: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Испании

Рафаэль Надаль — Алексей Попырин: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль — Алексей Попырин в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде.

Ставка: ТМ 18.5 за 1.77.

«Прогресс Алексея Попырина в последнее время многие отмечают. Где-то за 1,5 года он здорово прибавил. Вроде бы был таким мальчиком однообразным, который играл только от первой подачи. Сейчас он и на задней очень прибавил, и у сетки улучшает игру, и вторая подача стала получше. Поэтому мы видим результаты даже на грунте, который не является его профильным покрытием. Обыграть подряд Штруффа, который только что был в финале в Мюнхене, и большого таланта Синнера дорогого стоит.

Но Рафа есть Рафа. На задней линии на грунте вряд ли Попырин что-то сможет предложить Надалю. А если всё время идти к сетке, то испанец тоже накажет. Не представляю, как сможет Попырин создать сложности для Надаля», — сказала Чакветадзе.

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