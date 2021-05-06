«Рома» — «МЮ»: беспроигрышное пари 700 рублей к матчу 1/2 финала Лиги Европы!

Сегодня, 6 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Рома» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании Bettery для новых игроков к этому событию!



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