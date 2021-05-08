«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» Мадрид в 35-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: гол Суареса за 2.80.

«Можно говорить о том, что «Атлетико» богом поцелованный и может стать чемпионом, потому что в матчах, где команда была обязана выигрывать, она побеждала, но с неимоверным фартом. С тем же «Алавесом» не забивается пенальти на последних минутах. С «Эльче» недавно также не забивался пенальти и «Атлетико» берет три очка.



«Барселона» догоняла и почти догнала мадридцев, но тут же дома проиграла «Гранаде». Здесь «Атлетико» будет исходить из того, что важно будет не проиграть. Здесь скорее пальцем в небо. Мне очень нравится, когда играют футболисты против своих бывших команд. Луис Суарес не сумел сыграть в матче первого круга из-за ковида. Тогда «Атлетико» обыграл «Барсу» благодаря голу Карраско, который подкараулил тер Штегена.



Сейчас хотел бы ткнуть пальцем в небо и угадать с голом Суареса. Мне очень интересно посмотреть, как Луис сыграет первый матч на «Камп Ноу» пусть и без болельщиков, пусть и против Кумана, который посчитал его старым минувшим летом. Против своего друга Лионеля Месси, против своих бывших партнеров по команде. Как он будет себя вести, если забьет мяч. Будет ли пенальти и будет ли его исполнять Суарес. Для меня именно это и есть интрига.



Матч на три результата и я бы его обошел стороной, но вот такая вывеска, поэтому от прогноза никуда не деться. Мой прогноз — гол Суареса за 2.80».