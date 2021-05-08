«Барселона» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: гол после 75-й минуты за 1.88, тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 2.04.

«Матч «Барселона» — «Атлетико» — это не только центральный матч 35-го тура Примеры, но и всего испанского чемпионата. Может так случиться, что если «Барселона» выиграет или сыграет вничью и отнимет 2 очка у «Атлетико», то может подарить прямую дорогу «Реалу» к чемпионству.



Хоть «Атлетико» и опережает двух испанских грандов на 2 очка, но если будет ничья, то «Реал» останется единственной командой, победа которой в оставшихся матчах гарантирует чемпионство. Если у мадридских команд будет равное количество очков, то за счет личных встреч «Реал» будет выше.



Ничья в этом матче — это катастрофа и для «Атлетико» и для «Барселоны». Как раз за ничью надо болеть фанам «Реала». Но, мне кажется, что ничьей тут не будет. Если по ходу матча будет затягиваться ничья, то обеим командам нужно будет нестись вперед и играть ва-банк.



Я очень часто говорю, что тут может быть гол в концовке, потому что он будет не устраивать обе команды. Но, сейчас еще более явная ситуация, когда ничья не устраивает обе команды. Каждой из команд нужно идти вперед и забивать.



В любом случае шансы на поздний гол в этом матче очень велики. Думаю, что тут стоит ждать гол после 75-й минуты. В четырех из минувших 6 очных встреч был гол после 85-й минуты, а тут дается целых 15 минут плюс компенсированное время на гол. Это моя ставка с коэффициентом уверенности 9 из 10.



Кроме того, можно поставить на тотал больше полутора во втором тайме. Коэффициент на это событие 2.04. Можно подстраховаться и взять тотал меньше 1 гола за 1.40. Но меньше 1 гола во втором тайме тут быть не должно».