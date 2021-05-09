«Реал» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 35-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.55.

«Снова Испания и снова Ла Лига. Уже на следующий день после того, как «Барселона» и «Атлетико» выяснят свои отношения на «Камп Ноу», в Мадриде на «Альфредо ди Стефано» сыграет «Реал» и «Севилья».



«Севилья» без тренера. Лопетеги дисквалифицирован после матча с Бильбао. «Севилья» проиграла важнейшую игру. Рискнули в концовке, убрали центрального защитника и попались на контратаке. Надо было выигрывать, но сыграли авантюрно и в итоге подставили сами себя.



«Севилья» сыграет против «Реала», который вроде бы собрал уже весь боекомплект игроков. Некоторые вернулись после карантина, некоторые восстановились от травм. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, вчистую проиграв «Челси».



Во многом этот матч будет ключевым для «Реала», который уже будет знать результат матча «Барселона» — «Атлетико». «Реалу» в любом случае надо выигрывать. Если победит «Атлетико», то «Реалу» нужно продолжать преследование лидера. Если победит «Барселона», то «Реал» в случае победы будет опережать каталонцев по личным встречам.



Интрига понятна — «Реалу» надо выиграть, но как будет строить игру Зидан, пока сказать сложно. В матче с «Челси» не прокатили тактические ходы специалиста. «Севилья» очень организованная команда с практически пустым лазаретом, плюс в обороне «Севилья» играет надежно.



Скорее всего, здесь найдет коса на камень. Ожидаю плотный матч. «Реал» сейчас не очень хорошо двигается, даже несмотря на то что появилась возможность ротации. Но «Севилья» — это команда, которая может повязать мадридцев в середине поля. Да, есть Кроос, Модрич, Каземиро, но и у соперника есть свои козыри.



Если брать последние очные матчи, то они получались не очень результативными. От этой игры большого количества голов ждать не буду. Слишком высока цена ошибки. Пожалуй, выберу вариант тотал меньше 3 мячей. Коэффициент не самый высокий — 1.55. Но учитывая, что стоит на кону здесь надо сыграть максимально аккуратно и на результат. Прогноз тотал меньше 3».