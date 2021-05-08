«Уфа» — «Зенит»: смотреть онлайн 08.05.2021, прямой эфир матча РПЛ

8 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85, а успех санкт-петербуржцев оценён экспертами в 2.43. На ничью ставки принимаются за 3.80.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Уфа» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.69, на пенальти — за 2.35.