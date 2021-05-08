«Барселона» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.6.
«Этого матча я жду с большим нетерпением. Не меньше, чем финал Лиги чемпионов. На мой взгляд, он сыграет решающую роль в борьбе за титул.
Обе команды в хорошей форме. «Барселона» из 5 последних матчей выиграла 4 (и один очень глупо проиграла). А у «Атлетико» всего одна ничья и 4 победы. Но все победы давались большими силами, в упорной борьбе. Если «Барселона» может себе позволить раскатать соперника, то «Атлетико» именно выгрызает все свои победы.
Игра пройдёт в Барселоне. У сине-гранатовых нет особых кадровых проблем, все лучшие игроки в хорошей форме. Учитывая все эти факторы, я думаю, что победит «Барселона».
Сложно предположить, с каким счётом закончится матч, много ли будет голов. Но я думаю, что в итоге голы будут. Потому что «Барселона» пропускает абсолютно в каждой игре. Поэтому я верю в победу хозяев, но и в гол «Атлетико» тоже верю. А мой прогноз – П1».
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