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«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг» в рамках 32-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 2.5 голов и обе команды забьют за 1.85.

«Боруссия» в последнее время – крайне неудобный соперник для «Лейпцига». Даже с «Баварией» команда Нагельсмана играет успешнее, чем с Дортмундом. Понятно, что команда с востока Германии будет пытаться эту серию прервать. Другое дело, что уход Нагельсмана в «Баварию» наверняка скажется на моральном духе игроков «Лейцпига». Не уверен, что они сейчас готовы выкладываться по полной программе.

Что касается Дортмунда, то на кону Лига Чемпионов, а если команда туда не попадёт, это может очень плохо отразиться на финансовом состоянии Дортмунда. Соответственно, мне кажется, что мотивация у «Боруссии» чуть выше. Другое дело, что это вряд ли скажется на характере матча. Мне кажется, что он будет обоюдоострым и результативным. Предлагаю взять «тотал больше 2.5 голов и обе команды забьют».

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