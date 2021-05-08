«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ 08.05.2021

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.95.
«Ещё одна репетиция финала Лиги чемпионов. Думаю, в этой игре победит как раз «Сити». По многим причинам. Во-первых, «Сити» меньше сил затратил на полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Во-вторых, у «горожан» было больше отдыха на один день, что не может не сказаться на их подготовке.
У «Челси» хорошая скамейка запасных. Многие (в том числе я) предсказывали, что «Челси» пройдёт «Реал». Но это было сделать крайне сложно, было отдано очень много сил и эмоций. Хотя, безусловно, в чемпионате «Челси» больше нуждается в очках, чем «Сити».
Но «Сити» — такая команда, которая никогда не останавливается. Плюс ей надо запугать своего оппонента по Лиге чемпионов. Поэтому сложно сказать, будет ли в матче много голов или нет.
Но думаю, что победят хозяева».
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