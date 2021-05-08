«Ман Сити» — «Челси»: смотреть онлайн, где покажут матч в прямом эфире
8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Челси» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.45.
Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.95, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 5.00.
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