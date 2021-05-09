Сауль Альварес — Билли Джо Сондерс: результат боя 09.05.2021, кто победил
В Арлингтоне (США, Техас) на 73-тысячной арене AT&T Stadium прошло боксёрское шоу. В главном событии вечера чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) взял верх над чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО). Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксер не вышел на девятый раунд.
Отметим, на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии.
Эксперты не сомневались в победе Сауля Альвареса. Ставки на его успех принимались с коэффициентом 1.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1200 рублей. Успех Билли Джо Сондерса оценивался в 7.00, ничья шла за 23.0.
На тотал больше 7.5 раунда давали 1.30, на тотал меньше 10.5 раунда — 1.86.
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