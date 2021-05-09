Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Сауль Альварес — Билли Джо Сондерс: результат боя 09.05.2021, кто победил

Сауль Альварес — Билли Джо Сондерс: результат боя 09.05.2021, кто победил
Ставки / Прогнозы 0

В Арлингтоне (США, Техас) на 73-тысячной арене AT&T Stadium прошло боксёрское шоу. В главном событии вечера чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) взял верх над чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО). Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксер не вышел на девятый раунд.

Отметим, на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии.

Эксперты не сомневались в победе Сауля Альвареса. Ставки на его успех принимались с коэффициентом 1.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1200 рублей. Успех Билли Джо Сондерса оценивался в 7.00, ничья шла за 23.0.

На тотал больше 7.5 раунда давали 1.30, на тотал меньше 10.5 раунда — 1.86.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021