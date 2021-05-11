Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова: ставка Надежды Петровой на матч в Риме

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала свою ставку на матч турнира в Риме Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова.
Ставка: победа Мугурусы с форой (-4.5) за 1.90.
«Испанка Гарбинье Магуруса (12-я сеяная на турнире, 13-я ракетка мира) будет играть против Анастасии Павлюченковой (41-й ракетки мира). Сейчас Настя должна подняться в рейтинге после хорошего выступления в Мадриде. Но сможет ли она быстро перестроиться, все-таки перелет, другие условия, немного другая погода. Мугуруса чуть пораньше вылетела, у нее было больше времени потренироваться, привыкнуть к кортам.
По личным встречам Музуруса ведет 6:1. Единственный раз, когда Настя у нее выиграла, это было в 2018 году на турнире в Штутгарте, и то, Мугуруса тогда снялась — тот матч так и не доиграли. А в этом году в Австралии на быстром покрытии они сошлись в первом круге, и тогда испанка легко в двух сетах обыграла Настю. Кстати, у Мугурусы в этом сезоне были как хорошие турниры, так и провальные. А Настя не поехала в Америку, неплохо сыграла на турнирах в Санкт-Петербурге и Мадриде.
Думаю, Мугуруса уже прекрасно знает, как играть с Настей. Они играют в похожий активный теннис, предпочитают агрессивный стиль, но Мугуруса получше подает, чем Павлюченкова, и может, конечно, надавить на подаче. Испанка более атлетичная, она получше Насти двигается. У Павлюченковой хороший результат на земле, она может играть на таком покрытии, но Мугуруа опытнее, выигрывала Большие шлемы. Думаю, что Мугуруса завтра победит. Ставлю на ее победу с форой (-4,5) гейма», — сказала Петрова.
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