«Интер» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Рома».



Ставка: победа «Интера» и ТБ 2.5 за 2.28.



«С разным настроением команды подходят к этой игре, но их объединяет то, что в прошлом туре они забили по пять мячей в ворота своих соперников. «Интер» уже чемпион, а «Рома» выше седьмого места не поднимется.



Надо понимать, что на третий день после этого матча обе команды сыграют для себя принципиальнейшие матчи. «Интер» будет играть против «Ювентуса», и не нужно объяснять, что для Конте значит эта игра, а «Рома» сыграет в римском дерби против «Лацио». В подсознании у команд это будет сидеть в голове, поэтому будет не очень большое количество стыков, единоборств и желтых карточек.



В последней игре команды много забили, поэтому я думаю, что матч будет голевой. «Интер» сейчас сильнее, к тому же «Рома» уже объявила, что тренером будет Моуринью, а это значит, что каждый футболист играет больше на себя, а не на команду. Думаю, что «Интер» победит, и голы в этом матче будут. Мой прогноз – победа «Интера» и тотал больше 2,5», — сказал Мор.

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