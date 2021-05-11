«Интер» — «Рома». Прогноз: уволенный Фонсека щёлкнет по носу нового чемпиона Италии

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех гостей оценён экспертами в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Рома» 12 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Интер» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Интер» — «Рома» (12.05.2021)

Всё меньше и меньше времени остаётся до финиша сверхнапряжённого сезона Серии А. Даже с учётом уже известного чемпиона интрига будет жить до последних дней, а главным матчем 36-го тура обещает стать противостояние «Интера» и «Ромы». Хотя дело исключительно в яркой вывеске.

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К сожалению, какой-то особой турнирной интриги здесь нет. «Рома» окончательно отвалилась от борьбы за зону Лиги чемпионов ещё несколько недель назад. А «Интер» уже пару туров как оформил досрочное чемпионство. Тем не менее, с результативностью в этом противостоянии всегда был порядок.



Взять хотя бы шесть последних очных встреч. Всё очень интересно: абсолютное равенство при полном отсутствии побед. Больше того- нулевая ничья проскочила лишь однажды, а в первом круга текущего чемпионата и вовсе случились боевые 2:2. Кажется, скучать тут снова не придётся.



Нельзя сказать, что предстоящая игра ничего не решает для «Ромы». За три тура до конца чемпионата «волки» занимают седьмую строчку турнирной таблице. Она, по крайней мере, выводит в еврокубки. Двумя очками ниже находится «Сассуоло», там что не опуститься ниже — вопрос чести.

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Другой вопрос — как будут обстоять дела у римлян с мотивацией? Ещё неделю назад стало известно об уходе Паулу Фонсеки и последующем назначении Жозе Моуринью. В таких условиях португальскому специалисту достаточно тяжело завершать сезон, хотя первый же матч после печальной новости команда выиграла очень уверенно — 5:0 у «Кротоне». Справедливости ради, соперник уже вылетел в Серию В.



А вот «Интер», кажется, не волнует добытое чемпионство. Нерадзурри продолжают громить соперников так, будто бы пытаются за кем-то угнаться в турнирной таблице. После победы над «Кротоне» (2:0) миланцы уничтожили «Сампдорию» — 5:1. Расслабляться, видимо, никто не планирует.



Огромной, даже чудовищной проблемой для «Ромы» станет кадровая ситуация накануне важнейшей игры. Если за «Интер» в ближайшую среду не сыграют лишь ветераны Коларов и Видаль, то Фонсека не сможет рассчитывать сразу на 11 игроков. Это, конечно, очень много.

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В Милане на поле не выйдут Амаду Диавара, Николо Дзаньоло, Федерико Фасио, Стефан Эль-Шаарави, Бруно Перес, Пау Лопес, Риккардо Калафьори, Леонардо Спинаццола, Крис Смоллинг, Гонсало Вильяр и Жордан Верету. И всё же поставим на ИТБ 1 гола гостей. Терять римлянам нечего, статистика полностью на их стороне.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Интер» — «Рома» 12 мая 2021 года

Безусловно, «Роме» нужно набирать очки, однако огромное количество травм осложняют задачу. Тем не менее, организовать как минимум один гол в ворота миланцев «волки» способны — присутствие на поле Генриха Мхитаряна и Эдина Джеко этому очень и очень способствует. Чем ответит «Интер» — загадка, но зрители явно не останутся расстроенными.



Ставка: индивидуальный тотал «Ромы» больше 1 гола за 1.90.