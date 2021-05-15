Чехия — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Чехия — Россия.

Ставка: Чехия не проиграет за 1.57.

«Чехия одержала победы в двух прошлых матчах, были обыграны финны (2:1) и шведы (3:2, ОТ). Мне нравится игра Чехии на этом турнире, команда очень здорово играет и в большинстве, и в равных составах. Сейчас в составе есть игроки НХЛ, и они показали хорошую игру в прошлом матче против Швеции. Думаю, что они ещё прибавят и покажут свой высокий уровень, поэтому я считаю Чехию фаворитом предстоящей игры.



Россия довольно неожиданно проиграла Финляндии со счётом 1:4, но я это связываю с тем, что россиянам не хватило сил в третьем периоде. Финны были свежее и за счёт этого смогли одержать победу.



В предстоящем матче Чехия должна добиться положительного результата. Родной лёд и поддержка болельщиков (хоть и немногочисленная) помогут команде. Думаю, что чешская сборная победит, но я подстрахуюсь и поставлю на то, что Чехия не проиграет в основное время».