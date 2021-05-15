«Рома» — «Лацио»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Рома» — «Лацио».
Ставка: тотал больше 3 гола за 1.82, тотал больше 10.5 углового за 2.44.
«Несмотря на то что команды соседствуют в турнирной таблице, для «Лацио» последние две игры ничего не решают. Потому что команда при любом раскладе не потеряет своё шестое место. А вот «Рому» на седьмой строчке ещё могут догнать.
«Лацио» в последних встречах побеждает дома и проигрывает на выезде. А «Рома» после объявления о приходе Моуринью играет результативные матчи. В последней встрече много пропустили, до этого забили пять мячей.
В общем, игра будет интересной (хотя многие недооценивают римское дерби). К сожалению, без болельщиков, но накал будет сумасшедший. А учитывая, что турнирных задач у команд уже нет, они должны показать яркий, атакующий футбол.
Я бы отдал небольшое предпочтение «Роме», потому что она играет дома (но это один город, поэтому значение тут невелико).
Игру я ожидаю яркую. Поэтому два прогноза: ТБ 3 и ТБ 10.5 по угловым».
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