«Атлетик» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Мадрид» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад». На финише сезона это, пожалуй, был самый серьёзный соперник для «Атлетико». Впереди матчи против «Осасуны» и «Вальядолида». Остальные соперники отлично понимают, что уже будет сложно достать этот «Атлетико».



В этом туре «Барселона» играет против немотивированной «Сельты», а «Реал» отправляется в гости к «Атлетику». Об этой игре и поговорим. Все матчи начнутся в одно время в Испании. Есть ещё и борьба за выживание, есть борьба за попадание в Лигу конференций.



«Атлетик» уже ни за что не борется, а «Реал» вышел на матч против «Гранады» в очень необычном составе. Это никак не помешало «Реалу» выиграть со счётом 4:1, но по игре там такой счёт явно не вытекал. Если бы «Гранада» не пропустила два подряд, то кто знает, чем бы там всё для «Реала» закончилось.



«Реал» отлично понимает, что дома «Атлетико», скорее всего, своего не упустит в матче с «Осасуной». От этого и будет строиться тактика, но «Реалу» ещё и важно не пропустить вперед себя «Барселону».



Думаю, «Реал» будет играть серьёзно, пусть времени на подготовку и восстановление было мало, но была и ротация. Многие футболисты остались на скамейке запасных. Считаю, что «Реал» должен обыграть Бильбао, хотя «Атлетик» ранее уже ввязывался в расклад сил чемпионата.



Для Бильбао «Реал» всегда был хорошим раздражителем. Другой вопрос, есть ли мотивация у «Атлетика» за что-то и дальше биться в чемпионате. У «Реала» мотивация есть. Думаю, «Реал» выиграет, но вряд ли это будет какой-то сверхнасыщенный матч. Матч с «Гранадой» в этом плане был вопреки. Сомневаюсь, что дважды на неделе будет результативная игра.



Мой прогноз — победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.82. С прогнозами в последнее время не очень складывается, поэтому не воспринимайте мои слова как истину в последней инстанции. Смотрим футбол и болеем за нашу ставку».