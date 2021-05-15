«Рома» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Рома» — «Лацио».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 2.10.

«У двух представителей Рима не совсем получился этот сезон. В этом году королём Италии стал даже не Турин, а Милан. «Лацио» идёт шестым и ещё не так сильно отстаёт от команд выше. Он с 67 очками имеет отставание от «Ювентуса» с пятого места в пять баллов. Если туринцы проиграют в оставшихся матчах, то у команды Индзаги остаётся шанс подняться выше в таблице. Но вот попасть ей в топ-4 в чемпионате уже почти нереально. Так что, в каком-то смысле для «Лацио» в этом сезоне уже всё решено.



Казалось бы, нижестоящая «Рома» должна напрягать своего географического соседа, однако команда Фонсеки имеет слишком большое отставание – девять баллов. В Лигу Европы этот клуб уже гарантированно не попадает. Пока что саму «Рому» должен беспокоить «Сассуоло», который отстаёт всего на два очка. Так что этой команде из Рима точно нужно побеждать, чтобы не опускаться в таблице.



«Рома» сейчас находится в раздрае, уже в следующем сезоне у неё будет новый тренер – Жозе Моуринью. «Лацио» в этом плане более стабилен и спокоен, однако в его победе в этой встрече я не столь уверен. Всё-таки мотивации у подопечных Индзаги уже почти нет, а вот «Роме» кровь из носу нужна победа.



Но я всё-таки предложу лучше поставить на количество голов в этой игре. Конец сезона, все устали. Не думаю, что мы увидим очень результативное дерби. «Рома» будет стараться забить, однако «Лацио» сильно разбежаться в своей штрафной вряд ли даст. Мой прогноз в этой встрече – тотал голов меньше трёх».