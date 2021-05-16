«Ахмат» — «Спартак»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой телеканал

16 мая 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех грозненцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.88.



Букмекеры считают, что матч 30-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75, на пенальти — за 2.30.