«Ахмат» — «Спартак»: где покажут матч в прямом эфире, смотреть онлайн, по какому каналу
16 мая 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех грозненцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.88.
Букмекеры считают, что матч 30-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75, на пенальти — за 2.30.
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