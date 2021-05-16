«Вильярреал» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Севилья».
Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 3.80.
«Вильярреал» пробился в финал Лиги Европы. Коллектив выбил из турнира «Зальцбург», «Динамо» Киев, «Динамо» Загреб и «Арсенал».
В чемпионате Испании «жёлтая субмарина» после 36 туров сумела добыть 14 побед и 13 раз сыграла вничью, что принесло 55 очков и седьмое место в турнирной таблице.
«Севилья» вышла в Лигу чемпионов. За 36 туров текущего первенства «нервионцы» добыли 23 победы и пять раз сыграли вничью, что принесло 74 очка и четвёртую позицию. После ничьей с «Реалом» (2:2) гости одолели «Валенсию» (1:0).
«Севилья» ещё несколько недель назад претендовала на золото, но сегодня у команды четвёртое место. «Вильярреал» хорош, но мыслями «жёлтая субмарина» в финале Лиги Европы.
Сегодня я отдам предпочтение «нервионцам», которые имеют более мощную скамейку и классный состав. Моя ставка – «Севилья» не проиграет + тотал больше 2.5 голов.
- 16 мая 2021
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:09
-
08:00
-
07:30
- 15 мая 2021
-
21:10
-
21:00
-
20:00
-
19:41
-
19:32
-
19:00