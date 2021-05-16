«Барселона» — «Сельта»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта».



Ставка: победа «Барселоны» + обе забьют за 2.32.

«Барселона» потерпела фиаско в Лиге чемпионов и Суперкубке, но смогла выиграть Кубок Испании. В чемпионате Ла Лиги каталонцы на третьей позиции.



После двух подряд ничьих с «Атлетико» (0:0) и «Леванте» (3:3) сине-гранатовые практически лишились шанса на победу в чемпионате. Нельзя не отметить лучший показатель в линии атаки – 83 гола, из которых 29 на счету Месси.



«Сельта» с трудом провела минувший сезон, в котором едва не вылетела в Сегунду. В текущем сезоне команда начала играть после смены тренера, когда на пост главного коуча пришел Эдуардо Коудет.



Это назначение принесло «небесным» великолепную серию, которая позволила коллективу не только покинуть зону вылета, но и подняться в первую десятку турнира Ла Лиги. В четырёх последних матчах «кельты» выиграли.



«Барса» всё растеряла в чемпионате, и «Атлетико» процентов на 80 станет чемпионом. В этой игре мотивация и домашняя арена на стороне каталонцев, которые сумеют вырвать победу и сохранят минимальный шанс на успех.



Моя ставка – победа «Барселоны» + «обе забьют».