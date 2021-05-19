«Бёрнли» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.48.
«Снова пришло время поговорить о чемпионате Англии. В центре внимания очередного тура АПЛ матч между «Бёрнли» и «Ливерпулем».
Глядя на линию, предлагаю вам две ставки на эту игру. В каждой уверен на 8 из 10. Во-первых, предполагаю, что это будет верховой матч. Если мы посмотрим на статистику, то увидим ценность этой игры, которая для «Ливерпуля» просто на вес золота.
Предполагаю, что ни одна из этих команд в обороне отсиживаться не будет. Тем более что «Бернли» — бескомпромиссная команда. В матчах с её участием ничейных результатов почти нет, а в последних восьми матчах их вообще не было.
Второй момент — это то, что «Ливерпуль» выиграет этот матч. Лига чемпионов совсем близко. Надо поднажать и выиграть оставшиеся встречи. Если в прошлом матче Аллисон выручил команду и позволил набрать три очка, то сейчас ставка будет сделана на полевых игроков», — сказал Казаков.
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