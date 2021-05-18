«Бёрнли» — «Ливерпуль». Прогноз: теперь Клопп не отдаст заветную путёвку в Лигу чемпионов

19 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 11.15. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль» 19 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз матча 37-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Ливерпуль» (19.05.2021)

За два тура до завершения сезона в чемпионате Англии ситуация в верхней части таблицы несколько успокоилась. Менее жарко от этого, впрочем, не стало. За два последних места в топ-4 по-прежнему ведётся ожесточённая борьба между «Лестером», «Челси» и «Ливерпулем».

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В таблице подопечные Юргена Клоппа располагаются лишь на пятой строчке. Однако именно у них наибольшее количество шансов ворваться в четвёрку лучших. Всё благодаря календарю — уже в ближайший вторник «Челси» сыграет с «Лестером», то есть как минимум одна команда потеряет очки.



«Ливерпулю» же останется лишь выиграть две последние встречи чемпионата Англии. Первая из них пройдёт уже в среду. Причём соперник скромный — «Бёрнли». Как бы то ни было, в двух оставшихся турах АПЛ «Ливерпуль» просто обязан набирать шесть очков и квалифицироваться в Лигу чемпионов сезона-2021/2022.



А вот «Бёрнли» уже мало что интересует в последнее время. Команда досрочно избежала вылета в Чемпионшип, а это, пожалуй, основная задача бордовых на протяжении последних лет пяти. Теперь же «Бёрнли» спокойно доигрывает сезон и никуда не торопится.

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В последних пяти турах АПЛ «Ливерпуль» одержал три победы при двух ничейных результатах. В целом красные не проигрывают в чемпионате Англии на протяжении восьми матчей. Учитывая выступления в середине сезона, такие показатели действительно можно назвать удивительными.



Кажется, подопечные Юргена Клоппа всерьёз решили спасти сезон — лишним тому подтверждением стал невероятный победный гол вратаря Алисона Бекера с «Вест Бромвич Альбион» в компенсированное время. Тот удивительный мяч может стать поворотным в сезоне.



Матч первого круга АПЛ между «Ливерпулем» и «Бёрнли» случился в самый тёмный период сезона для красных — в январе 2021-го. Тогда мерсисайдцы проигрывали очень часто, причём большая часть поражений случалась именно на домашнем стадионе. На «Энфилде» сыграли и с «Бёрнли», проиграв со счётом 0:1.

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Кадровая ситуация в «Ливерпуле» по-прежнему печальна. Даже к двум важнейшим матчам сезона не готова почти половина состава. Так, в ближайшую среду на поле точно не выйдут Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Озан Кабак, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Наби Кейта и Диогу Жота. Под вопросом и участие Джеймса Милнера.



Есть потери и у «Бёрнли» — Шон Дайч точно не сможет рассчитывать на Фила Бардсли, Кевина Лонга, Робби Брэди и Дэйла Стивенса. Под большим вопросом выход на поле голкипера Ника Поупа — ключевого игрока команды, чей сменщик Бэйли Пикок-Фаррел, мягко говоря, не впечатляет.



Потому возьмём победу красных с форой. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, а уровень мотивации отличается ещё сильнее. Хозяева мыслями находятся в отпуске, главная задача — обойтись без травм.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Ливерпуль» 19 мая 2021 года

Очередной тур чемпионата Англии дарит матч между ни на что не претендующим середняком и коллективом, которому кровь из носу необходимы очки для попадания в Лигу чемпионов. Ранее практически все подобные игры проходили по самому ожидаемому сценарию. Существуют большие сомнения в том, что «Бёрнли» предоставит «Ливерпулю» конкурентный поединок.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.70.