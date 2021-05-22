«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

"«Эйбар» уже вылетел в Сегунду, а «Барселона» уже лишилась шансов не только на чемпионство, но даже на второе место. А ведь можно и третье потерять. Чтобы не стать четвёртой, «Барселоне» достаточно сыграть в Эйбаре вничью. Но на самом деле это будет игра без турнирной мотивации.



В таких играх порой бывает очень много голов. «Барселона» вполне может забить три, да и шансы на гол «Эйбара» выросли из-за травм тер Штегена и Ленгле. Думаю, что голов будет не меньше трёх и при этом «Барселона» победит. Потому что уж слишком большая разница в классе команд. Даже без Месси.



Эта игра едва ли подходит для крупных ставок, но, если уж что-то хочется поставить, я бы выбрал победу «Барсы» при тотале больше 2.5 мяча".