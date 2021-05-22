«Эйбар» — «Барселона»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой телеканал покажет
Поделиться
22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Эйбара» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 5.00.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.40, на пенальти — за 2.40.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:53
- 21 мая 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам