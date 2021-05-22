Россия — Великобритания: где будет трансляция, когда начало матча ЧМ-2021, какой канал

22 мая сборная России сыграет с Великобританией в матче группового этапа ЧМ-2021 по хоккею. Начало встречи — в 16:15 мск. В прямом эфиру игру покажет Первый канал.

Эксперты не сомневаются в победе сборной России. Ставки на успех подопечных Валерия Брагина принимаются с коэффициентом 1.01. Поставить на победу Великобритании предлагается за 40.0, ничья в основное время идёт за 28.0.

Тотал больше 7.5 шайбы идёт за 1.91, тотал меньше 7.5 шайбы оценён в 1.93. Коэффициент на победу сборной России с форой (-6.5 шайбы) составляет 1.92.

Гол на первой минуте оценивается в 8.40. На результативный бросок Ивана Проворова дают 2.30, а на гол Константина Окулова — 1.85.

Победа России в каждом периоде идёт за 1.48, а победа России всухую — за 1.75.