Дания — Беларусь: прогноз Павла Лысенкова на игру группового этапа ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира Дания — Беларусь.



Ставка: ТМ 4.5 за 1.81.



«Думаю, белорусы разочаровали всех — и в первую очередь себя самих, когда они в основное время проиграли Великобритании (3:4). А ведь до этого белорусы были близки к победе над Чехией, но уступили в овертайме (2:3). Они проиграли словакам по всем статьям (2:5), но победили шведов (1:0), когда хорошо выстояли в обороне. Причём у Дании тоже очень крепкая оборона, и мы видели её в матче против России (0:3), когда датчане играли по нулям первые два периода.



Я бы в этом матче взял кэф 1.81 на то, что мы увидим меньше 4.5 шайбы в основное время. Обе команды отчаянно сражаются за выход в плей-офф и в этом матче вряд ли будут раскрываться, постаравшись подловить друг друга в контратаках. Иначе просто не победить. Как мне кажется, это будет сугубо оборонительный матч», — сказал Лысенков.