Анастасия Павлюченкова — Кристина Макхэйл: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Павлюченкова — Кристина Макхэйл в 1-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 1.80.

«Неплохой жребий у Анастасии Павлюченковой для стартового круга. Понятно, что она будет фаворитом в матче с американкой Макхэйл. Девушки хорошо друг друга знают, много раз встречались. Счёт пока 5:3 в пользу россиянки, но все матчи игрались на быстрых кортах. И последнюю выиграла Макхэйл два года назад. Но как раз на грунте, думаю, преимущество Павлюченковой должно быть ощутимым. Не так давно она показала хороший теннис на турнире в Мадриде, где уступила лишь в полуфинале Арине Соболенко. Это говорит о том, что Настя в хорошем состоянии подходит к «Ролан Гаррос».



У Макхэйл на грунте в целом достижений особых нет. В последнее время даже на турнирах ITF ей приходилось играть. Максимум достижений — проход через квалификацию в Риме, но там её сразу же разгромила Вера Звонарева. В целом американка может плотно бить по мячу, держать скорость, но стабильности не хватает. И психологически на грунте ей сложно.



Я считаю, что серьёзной борьбы здесь не получится. Ставлю на меньше 20.5 гейма».