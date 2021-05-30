Швеция — Словакия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швеция — Словакия.

Ставка: победа Швеции за 1.66.

«Для словаков это второй матч за два дня. Сейчас Словакия играет против Швеции, которая может на этом турнире не попасть в четвертьфинал. Считаю шведов фаворитами этого матча, так как Швеции сейчас очень нужна победа, да и в целом игроки в её составе выше классом. Можно сказать, что для Швеции это последний шанс, чтобы побороться за выход из группы. Команда Йохана Гарпенлева в прошлом матче обыграла Великобританию со счётом 4:1, а до этого потерпела очень обидное для себя поражение 2:4 от чехов, хотя вела по ходу матча в две шайбы.

Шведы, после того как пропустили первую шайбу в той игре, сразу занервничали, поникли, и уже это была не та команда, которая была в начале матча. У шведов сейчас сложно кого-то выделить в составе, сейчас по игре они очень средняя команда, но в большинстве она действует вполне неплохо. Против Чехии Швеция создавала много моментов, имея численное преимущество, но чешскую команду выручал вратарь.



Рискну и поставлю на победу Швеции в основное время. Думаю, что словаки уже устали и у них не хватит сил на предстоящий матч, их система игры очень энергозатратная, и невозможно провести два матча за два дня, выкладываясь на 100%. Да и в целом это шестой матч на чемпионате, Словакия уже не такая свежая, какой была на старте турнира.



От этого матча жду большого количества заброшенных шайб. Вратарь Словакии Юлиус Гудачек мне не нравится на этом турнире, а основной вратарь, Бранислав Конрад, травмирован и не может помочь своей команде".