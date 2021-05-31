Норвегия — Казахстан: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2021 31 мая

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между Норвегией и Казахстаном.



Ставка: победа Казахстана в основное время за 1.84.



«Расклад для казахов очень простой. Это их последний матч в группе. Сейчас Казахстан имеет 10 очков, занимая третье место в таблице группы В. Поражение от норвежцев очень сильно испортит шансы Казахстана на выход в плей-офф.



При этом казахи привезли на чемпионат мира очень хорошую, боевую сборную. Об этом говорят победы над латышами (3:2 бул), финнами (2:1 бул), немцами (3:2), разгром итальянцев (11:3).



Будет очень обидно в такой ситуации проиграть Норвегии. Думаю, мобилизация у Казахстана будет запредельная.



Я бы в этом матче взял кэф 1.84 на то, что Казахстан победит в основное время. Рискнул бы с дополнительным, но там маленький кэф – останавливает только это. А так верю, что такой крутой Казахстан способен выносить Норвегию и входить в плей-офф, выбивая дверь ногой», — сказал Лысенков.