США — Германия: прогноз Максима Лебедева на матч группового турнира ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 США — Германия.
Ставка: победа США с форой (-1.5) за 2.04.
«Недавний единоличный лидер группы B дошёл до ручки, то есть до четвёртого места — последнего, дающего право на плей-офф. Запас прочности у немцев, конечно, имеется, и даже в случае поражения от звёздно-полосатых попадание немцев в плей-офф будет полностью зависеть от их последнего матча с хозяевами турнира. А латыши нынче «поднаелись» и хоть бьются, не щадя живота своего, но сил у них остаётся всё меньше и на концовку группового турнира, похоже, не останется вовсе.
Конечно, немцам хотелось бы не доводить дело до последнего матча, но и американцам три очка в битве за лидерство в группе точно не помешают. В запасе у них остаётся матч с итальянцами, которым на этом чемпионате мира мяукнуть не дают, у их главных конкурентов из солнечной Финляндии остался лишь один матч — и тот с Канадой. В общем, практически ничего не мешает звёздно-полосатым выиграть группу, показав всем язык. Но для этого надо сделать немцев.
И мне чудится, что сделают. Потому что американцы накатывают на плей-офф по нарастающей, а немцы свои лучшие матчи провели в начале группового турнира, но по ходу этого самого турнира не только не прибавляют, но как бы не убавляли. И на сегодняшний день, похоже, такие немцы таким американцам не конкуренты.
Победа сборной США, в основное время и с неплохим таким преимуществом в пару шайб. Причём матч вполне может быть весёлым по общему числу заброшенных шайб», — сказал Лебедев.
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