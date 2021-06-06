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Бой Флойд Мейвезер — Логан Пол: прямой эфир боя на РЕН ТВ 7 июня 2021 года

Бой Флойд Мейвезер — Логан Пол: прямой эфир боя на РЕН ТВ 7 июня 2021 года
Алексей Серяков
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7 июня рано утром по московскому времени на арене Hard Rock Stadium в Майами (США) состоится восьмираундовый бой по правилам бокса между одним из величайших бойцов в истории, 45-летним Флойдом Мейвезером, и звездой YouTube, блогером, который занимается боксом, Логаном Полом.

По оценке аналитиков, явный фаворит боя — Мейвезер. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.13, это примерно 87% вероятности. Сделать ставку на победу Логана Пола можно за 7.50, это около 8% вероятности. Поставить на ничейный исход предстоящего поединка можно с коэффициентом 16.00 (5%).

Прямую видеотрансляцию боя Флойд Мейвезер — Логан Пол можно будет посмотреть на телеканале Рен ТВ. Начало — не ранее 04:00 мск.

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