Россия — Болгария: прогноз Виктора Гусева на товарищеский матч

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на товарищеский матч Россия — Болгария.

Ставка: обе забьют за 2.40.



«Болгария не попала на Евро. Думаю, это может повлиять на характер матча — особо беречься и скрывать что-то гостям не нужно. Они могут сыграть открыто. Отмечу, что у болгар новый тренер после отборочного турнира Евро — Ясен Петров.



Сборная России уже провела первый товарищеский матч против поляков — ничья 1:1. Возможно, не очень показательная игра, потому что команда играла на фоне больших физических нагрузок. Это обычная вещь для встреч перед крупными турнирами. К 5 июня наши должны быть полегче, помобильнее.



Какую модель изберёт Черчесов? Болгары в первом летнем товарищеском матче встретились со словаками на поле соперника и сыграли 1:1. Я думаю, что в будущей встрече мы будем пробовать не ту модель, которую планируем использовать с бельгийцами, а что-то поближе к тому, что будет с Финляндией.



Поэтому сборная России пойдёт вперёд. Уверен, что мы и забьём. Вероятно, что и пропустим, тем более что в защите не всё отлажено. Плюс игра с нашей стороны ожидается лихая».