Испания U21 — Литва: прогноз Эдуарда Мора на товарищескую игру

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на товарищеский матч Испания U21 — Литва.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85.
«У меня уже был готов прогноз на эту игру. Я был уверен, что Испания оторвётся именно на Литве и забьёт много голов, победив с форой (-1,5). А потом прошла информация, что Бускетс сдал положительный тест на вирус, и было принято решение выставить против Литвы молодёжную команду.
Естественно, это полностью меняет все расклады. Молодёжь против взрослой команды – это уже другой футбол, какой бы сильной ни была молодёжка Испании.
Думаю, здесь нас ждёт весёлый футбол. Конечно же, молодёжка захочет себя проявить, забить много голов. Но и Литва не будет играть так закрыто, как играла бы против основной команды Испании.
Матч должен получиться голевым, его тотал превысит 3.5 гола», — сказал Мор.
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