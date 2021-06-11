Турция — Италия: прогноз Эльвина Керимова на встречу Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Турция — Италия.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.10.



«Наконец-то стартует чемпионат Европы, который должен был пройти год назад. Матч-открытие турнира – Турция – Италия, который пройдёт на «Стадио Олимпико».



Сборная Италии под руководством Роберто Манчини последние пару лет играет очень здорово. Итальянцы бьют рекорд за рекордом при Манчини. Очень яркое и талантливое нападение, атакующая команда, которая сильна в позиционном нападении и контратаках. Команда уверенно добивается результатов. На Евро она не является одним из главных фаворитов, но итальянцы могут пройти очень далеко.



Манчини использовал самых разных футболистов, экспериментировал, давал шанс молодым и опытным футболистам. Можно сказать, что он очень здорово поработал. Но группа такая, что итальянцы могут испытать серьёзные проблемы – соперники Турция, Швейцария и Уэльс. При этом Италия — фаворит этой группы и должна её выиграть.



Сборная Турции очень уверенно прошла отборочный цикл и хорошо стартовала в отборе к чемпионату мира. Это ярко выраженная контратакующая команда, которая любит отдавать мяч сопернику и действовать на контратаках. Она умеет терпеть, умеет защищаться.



Я примерно могу себе представить сценарий матча Турция — Италия. Италия возьмёт мяч, она будет доминировать, а Турция будет действовать на контратаках. Матч-открытие – это всегда особая ответственность, особенно для команды — хозяйки этого матча. Для итальянцев очень важно начать с победы. Говорят о том, что около 16 тыс. зрителей будет на трибунах. Обе команды достаточно молодые, поэтому матч получится нервным, особенно его начало. Мне кажется, что сразу игра не раскроется. Думаю, что ставка «второй тайм результативнее первого» выглядит привлекательно.



Многое будет зависеть от реализации моментов. Итальянцы создают много моментов, но периодически испытывают проблемы в завершающей фазе атак. Оборона сборной Турции будет серьёзным препятствием, особенно в первом тайме, когда нервы будут на пределе. Забить быстрый гол – это идеальный сценарий для Италии, но сделать это очень сложно. Мне кажется, что игра раскроется после перерыва», — сказал Керимов.