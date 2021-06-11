Турция — Италия: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу открытия Евро-2020
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Сегодня, 11 июня, стартует Евро-2020. В матче открытия сыграют команды Турции и Италии. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
2. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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