Уэльс — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс — Швейцария в 1-м туре группового этапа Евро-2020.
Ставка: ничья в первом тайме за 1.91.
«У швейцарцев сейчас очень хорошая серия в контрольных матчах, в той же Лиге наций. Шесть матчей подряд Швейцария выигрывает. Действительно, очень приличная банда у Петковича.
А напротив — Уэльс, который потерял главного тренера Райана Гиггза из-за скандала, о котором все прекрасно знают. Плюс Уэльс в последних двух товарищеских матчах в преддверии Евро не забивал. Проиграли французам 0:3, правда, играя в меньшинстве большую часть матча. В последней игре сыграли вничью с Албанией — 0:0.
Да, в строю Гарет Бэйл, есть Аарон Рэмси, Дэниел Джеймс, но Швейцария по именам, по сыгранности состава выглядит чуть предпочтительнее. Поэтому Уэльс ни в коем случае раскрываться не будет. Тем более это первая игра. Здесь можно постараться что-то подловить с точки зрения выхода из группы с третьего места. А это уже будет успехом для тех же валлийцев. В этой группе однозначный фаворит — сборная Италии.
Думаю, Уэльс будет терпеливо ждать своего шанса и рассчитывать на контратаки. Швейцарцы же просто будут играть в давление и пробовать взломать оборону валлийской сборной.
Первый тайм, скорее всего, получится не очень содержательным, не очень событийным. Первая игра, определённое волнение. Вряд ли стоит ждать чего-то сверхъестественного именно от первой половины встречи. Мой прогноз — «ничья в первом тайме» за 1.91».
- 12 июня 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
- 11 июня 2021
-
23:54
-
22:01
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00