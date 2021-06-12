Уэльс — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс — Швейцария в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: ничья в первом тайме за 1.91.

«У швейцарцев сейчас очень хорошая серия в контрольных матчах, в той же Лиге наций. Шесть матчей подряд Швейцария выигрывает. Действительно, очень приличная банда у Петковича.



А напротив — Уэльс, который потерял главного тренера Райана Гиггза из-за скандала, о котором все прекрасно знают. Плюс Уэльс в последних двух товарищеских матчах в преддверии Евро не забивал. Проиграли французам 0:3, правда, играя в меньшинстве большую часть матча. В последней игре сыграли вничью с Албанией — 0:0.

Да, в строю Гарет Бэйл, есть Аарон Рэмси, Дэниел Джеймс, но Швейцария по именам, по сыгранности состава выглядит чуть предпочтительнее. Поэтому Уэльс ни в коем случае раскрываться не будет. Тем более это первая игра. Здесь можно постараться что-то подловить с точки зрения выхода из группы с третьего места. А это уже будет успехом для тех же валлийцев. В этой группе однозначный фаворит — сборная Италии.



Думаю, Уэльс будет терпеливо ждать своего шанса и рассчитывать на контратаки. Швейцарцы же просто будут играть в давление и пробовать взломать оборону валлийской сборной.



Первый тайм, скорее всего, получится не очень содержательным, не очень событийным. Первая игра, определённое волнение. Вряд ли стоит ждать чего-то сверхъестественного именно от первой половины встречи. Мой прогноз — «ничья в первом тайме» за 1.91».