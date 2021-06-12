Бельгия — Россия: результат матча Евро-2020, какой счёт, как сыграли, кто победил

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.



Ромелу Лукаку открыл счёт после ошибки Андрея Семёнова. На 10-й минуте встречи после кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.



На 34-й минуте после подачи с левого фланга Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.

Ставки на победу сборной Бельгии принимались с коэффициентом 2.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2000 рублей. Ничья оценивалась в 3.50, победа России — в 4.50.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.08, гол в первые 15 минут — за 2.60. Победа Бельгии с форой (-2.5) оценивалась в 8.00, а победа Бельгии по итогам первого тайма и всей встречи — в 3.45. На точный счёт 3:0 в пользу Бельгии давали 20.0.