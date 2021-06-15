Аргентина — Чили: результат матча Кубка Америки, какой счёт, как сыграл Месси

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч первого тура группы А Кубка Америки – 2021 между сборными Аргентины и Чили. Встреча завершилась вничью – 1:1.
Счёт был открыт на 33-й минуте встречи звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, отправившим мяч в сетку ворот чилийцев после удара со штрафного. На 57-й минуте форвард Чили Эдуардо Варгас оказался расторопнее всех на добивании после отбитого голкипером сборной Аргентины пенальти в исполнении Артуро Видаля.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провёл на поле 90 минут и отметился голом.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3700 рублей. Успех Аргентины оценивался в 1.73, успех Чили — в 6.60.
На тотал меньше 2.5 гола предлагалось поставить за 1.62, на «обе забьют» — за 2.50. Точный счёт 1:1 шёл за 7.70.
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