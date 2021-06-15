Франция — Германия: ставка Максима Калиниченко на встречу группы F Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Франция — Германия.
Ставка: победа Франции за 2.72.
«В первом же туре группового этапа Евро-2020 нас ждёт топовая игра – Франция против Германии. Эта пара украсила бы и финал этого турнира. Но, кто знает, может, они и в финальном матче тоже позже сойдутся.
Сейчас, на мой взгляд, Франция – главный претендент на победу на этом Евро. Судя по товарищеским матчам, эта сборная сейчас очень мощная, организованная. У неё почти нет слабых мест, она сбалансирована и имеет хорошую лавку.
Однако то же самое можно сказать и про Германию, которая чуть-чуть менее ярко играет, чем французы. Но одно про немцев можно сказать точно: качество игры они показывают не хуже, чем команда Дешама.
Однако не так удачно выступала Германия в последний год, случались у неё обидные поражения. Ситуация в команде даже привела к будущей отставке Йоахима Лёва. Хотя для сравнения, та же Франция тоже изредка проигрывает и играет вничью. Но если брать именно последние игры, то в них французы только побеждали, а немцы – ещё уступали и играли вничью.
Эта встреча, по моему мнению, двух равных команд. Но я считаю, что всё-таки Франция сейчас немного сильнее. Так что я отдаю предпочтение именно ей. Предлагаю поставить на успех французов в этой встрече», — сказал Калиниченко.
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