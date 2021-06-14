Франция — Германия. Прогноз: Мбаппе и Канте отправят немцев на дно таблицы

15 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Франция — Германия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех Германии оценён экспертами в 2.86. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Франция — Германия 15 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Франция — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Франция — Германия (15.06.2021)

На каждом чемпионате Европы всегда бывает «группа смерти», которая дарит массу топовых противостояний. И классный футбол, конечно. На Евро-2020 таким квартетом однозначно можно назвать группу F, в которой выступают сборные Португалии, Франции, Германии и Венгрии.

Действующие чемпионы Европы (Португалия), действующие чемпионы мира (Франция). Плюс немцы, регулярно претендующие за самые высокие места на крупных форумах, — неплохая компания. Венгрия на таком фоне выглядит бледно, хотя пара крепких футболистов европейского уровня есть и у нёё.



Очевидно, что в каждом туре группового этапа именно эти команды будут дарить нам топ-матчи. В первом туре сразятся Франция и Германия. Игра состоится в Мюнхене, что существенно облегчит жизнь подопечным Йоахима Лёва. Проблемой может стать лишь суперзвёздный состав французов, который явно приехал на турнир за главным трофеем.



Французы и немцы играли друг с другом много раз. Особенное внимание стоит обращать на матчи, состоявшиеся в последние лет 5-6. Таких тоже было немало — пять. Забавно, что Германия не одержала ни единой победы, — два ничейных результата и три поражения. Большое количество мячей было забито лишь однажды — товарищеская игра в ноябре 2017 года завершилась со счётом 2:2.

К чемпионату Европы стороны подготовились достаточно качественно. Франция выиграла четыре из пяти последних встреч, лишь со сборной Украины не вышло — 1:1. Подопечные Дидье Дешама регулярно забивают (10 голов в пяти играх) и мало пропускают (единственный гол за последние пять случаев получили именно от Украины).



Что касается сборной Германии, то в пяти последних играх одержаны три победы при одном поражении и одном ничейном результате. Проигрыш Северной Македонии (1:2) и вовсе стал суперсенсацией — Йоахим Лёв выпустил основной состав, однако по истечении часа проигрывал. И даже реализованный Илкаем Гюндоганом пенальти не помог.



Даже невзирая на полноценную подготовку к Евро и возможность практически как угодно корректировать заявку, сборная Германии подходит к матчу с французами в не самом оптимальном составе. Первую игру чемпионата Европы пропустит Леон Горецка, под вопросом участие и Йонаса Хофмана.

И если пропуск игры хавбеком мёнхенгладбахской «Боруссии» как-то можно пережить, то оставаться на битву с Францией без лидера центра поля Лёву явно не хотелось бы. Статистика личных встреч тоже говорит о высоких шансах на победу у Франции. Да и игровая форма команд склоняет скорее к выбору в сторону подопечных Дешама.



Главным козырем сборной Германии видится место проведения матча, однако с этим французы должны справляться. Возьмём лобовую победу трёхцветных, тем более что коэффициент на это более чем хороший — 2.75.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Франция — Германия 15 июня 2021 года

То ли букмекеры так сильно верят в сборную Германии именно в Мюнхене, то ли они знают что-то особенное. Как-то иначе пояснить фактически равные коэффициенты нельзя. Гризманн, Мбаппе, Погба, Канте — это далеко не полный список звёзд в составе сборной Франции. Людей, которые делали, делают и будут делать результат своей команды. Германия такой россыпью футболистов космического уровня, увы, уже похвастать не может.



Ставка: победа Франции за 2.75.