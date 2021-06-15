Трафик на сайты букмекеров в день матча Евро-2020 Россия-Бельгия вырос почти в 1,5 раза

11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу — 2020. Сборная России в субботу, 12 июня, принимала на стадионе в Санкт-Петербурге команду Бельгии. Аналитика посчитала, как менялся трафик на сайты букмекеров до и в день матча, а также проанализировала, из какого региона и с каких устройств люди чаще всего делают ставки.
В день матча Россия-Бельгия трафик на сайты букмекеров вырос на 43% в сравнении со среднемесячными показателями. Более 93% пользователей заходили на сайты букмекерских контор с мобильных устройств, остальные 7% пользовались модемами, роутерами или планшетами.
Что касается регионов, то активнее всех на сайты букмекеров заходили жители столицы, на втором месте Воронеж, третью строчку занимает Саратов, а на четвёртом и пятом местах расположились Ставрополь и Ростов-на-Дону.
Встреча завершилась победой сборной Бельгии со счётом 3:0.
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