Дания — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на матч Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Дания — Бельгия.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.13.



«Очень эмоциональный поединок будет вновь по всем известным причинам. Кристиан Эриксен восстанавливается в больнице. То, что случилось в Копенгагене, очень сильно повлияло на результат. Дания потеряла очки в матче (который, на мой взгляд, не должен был продолжаться) с Финляндией, и с точки зрения турнирного положения для датчан это беда.



Теперь в игре с явным фаворитом группы Дания вряд ли будет нестись вперёд. Но при этом датчанам нужны очки. Думаю, нас ждёт закрытая игра. Мне кажется, сборной Бельгии будет очень тяжело взламывать датскую оборону.



Не думаю, что Дания будет играть открыто. Да, им нужны очки. Но всё-таки самая важная игра (с учётом поражения от финнов) будет против сборной России. А с Бельгией Дания будет терпеть и ждать.



Жду закрытой низовой игры. Но я бы поставил на ничью в первом тайме. Мне кажется, и по итогам 90 минут может получиться ничейная игра. Однако Х в 1-м тайме — это базовая вещь для сборной Дании, которая в этой игре постарается получить максимум. Но самая главная задача — не пропустить», — сказал Казанский.