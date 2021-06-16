Дания — Бельгия. Прогноз: Лукаку и Азар помогут сборной России на Евро-2020

17 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Дания — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бельгийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех датчан оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Дания — Бельгия 17 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Дания — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьёт Дания, сыграет коэффициент 1.55. Гол Бельгии оценён букмекерами коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча 2-го тура чемпионата Европы Дания — Бельгия (17.06.2021)

На дворе лето, большинство европейских клубных первенств завершилось. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.



Первый тур Евро-2020 благополучно отгремел, следом за ним стартует программа второго. Всё внимание отечественных болельщиков, разумеется, приковано к выступлению России, но не лишним будет посмотреть и поединок прямых конкурентов по группе В. В четверг, 17 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене Дания сыграет с Бельгией.



Датчане неожиданно проиграли первый матч группового этапа турнира. На прошедших выходных встречались со скромной сборной Финляндии, которую изначально букмекеры считали явным аутсайдером группы, и уступили со счётом 0:1. Встреча, кстати, тоже проходила в Копенгагене, фактически при поддержке родных трибун.



Отметить стоит два момента. Во-первых, конечно, кошмарное падение одного из игроков датской команды — Кристиана Эриксена. У лидера сборной на 42-й минуте остановилось сердце. Медики вернули футболиста к жизни прямо на поле, потребовался непрямой массаж. Сейчас он в норме и находится в больнице. Но, естественно, не сыграет.



Во-вторых, несмотря на страшное происшествие, матч всё же был доигран. Понятно, что футбол — последнее, о чём могла думать датская команда. На 60-й минуте она даже пропустила гол. Но спустя 14 минут заработала пенальти и могла хотя бы наиграть на ничью. Однако голкипер финнов в тот день сыграл надёжно.



Любопытно и то, что у Дании было мощное преимущество с первых и до последних минут. Достаточно просто взглянуть на статистику. 9:0 по угловым, 70 на 30 по проценту владения мячом 22:1 по ударам и 6:1 по попаданиям в створ! Фактически сборной Финляндии для победы хватило только одной попытки. Иногда бывает и такое…



А вот сборная Бельгии стартовала на чемпионате Европы максимально спокойно. Без особых проблем разгромила сборную России в Санкт-Петербурге со счётом 3:0. Началось всё с жуткой ошибки Андрея Семёнова на 10-й минуте встречи, а к 34-й счёт стал уже 2:0 в пользу бельгийцев. После чего они окончательно ушли в сберегающий режим, что абсолютно логично.

Лишь на 88-й минуте Лукаку забил третий: с видимой лёгкостью оторвался от Игоря Дивеева и без проблем пробил Антона Шунина. Обороняться особым образом «красным дьяволам» не пришлось, ведь у россиян остро атаковать тогда совсем не получалось. А в атаке ловили команду Станислава Черчесова на ошибках. Для разгрома хватило всего девяти ударов по воротам.



Теперь подопечным Роберто Мартинеса придётся прибавить обороты. Всё-таки датчане показывают хороший футбол, да и наверняка более-менее пришли в себя после недавних событий с Эриксеном. Хотя, на наш взгляд, у сборной Дании едва ли получится рассчитывать на многое в предстоящем поединке. Разница в классе очевидна. И совсем недавно её замеряли.



В 2020 году соперники дважды встречались в Лиге наций, бельгийцы победили в обоих случаях с общим счётом 6:2. Конечно, дать бой датчане вполне могут, но мы бы проверили ставку «Х2 и тотал больше 1.5» за коэффициент 1.78. Без очков и веселья, на наш взгляд, «красные дьяволы» остаться не должны. Что-то в духе 0:2 или 1:2 вполне вероятно, но подстрахуемся на случай 1:1.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Дания — Бельгия 17 июня 2021 года

В первом туре сборной Дании откровенно не везло: кошмарные события с одним из футболистов, да ещё и поражение от аутсайдера группы при колоссальном преимуществе. Разумеется, теперь датчане прибавят, но и сборная Бельгии не станет просто отсиживаться. Бельгийцы сейчас являются одними из претендентов на победу во всём турнире, им надо выигрывать, выходить в плей-офф и превращать третий тур в формальность.



Ставка: Бельгия не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.78.