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Дания — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч группы B Евро-2020

Дания — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч группы B Евро-2020
Пётр Кондаков
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания — Бельгия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 3.04.

«Соперники сборной России по группе сыграют между собой в Копенгагене. Интересная встреча ожидается, учитывая, что датчане незапланированно проиграли в первом туре финнам. Теперь Дании необходимо хотя бы брать очко во встрече с бельгийцами.

Бельгия не сыграла даже на 50% своих возможностей, но разгромила Россию. Матч не потребовал от бельгийцев каких-то сверхусилий. Всё само шло в руки.

Не знаю, как повлияет на Данию вся эта печальная история с Эриксеном. Мне кажется, в плюс она точно не пойдёт. И игрока сильного потеряли, так ещё и другие футболисты все эти дни были на взводе, нервничали. В такой ситуации трудно будет собраться и продемонстрировать лучший футбол, тем более что немало молодых игроков в составе Дании.

Рискну поставить на Бельгию с форой (-1). По качеству состава у них серьёзный перевес. Может быть, выйдет ещё кто-то из тех, кто пропускал первую встречу. Думаю, Дания здесь не устоит. И Бельгия выиграет комфортно. Уверен в ставке на 7 из 10», — сказал Титов.

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