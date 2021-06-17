Дания — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч группы B Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания — Бельгия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 3.04.



«Соперники сборной России по группе сыграют между собой в Копенгагене. Интересная встреча ожидается, учитывая, что датчане незапланированно проиграли в первом туре финнам. Теперь Дании необходимо хотя бы брать очко во встрече с бельгийцами.



Бельгия не сыграла даже на 50% своих возможностей, но разгромила Россию. Матч не потребовал от бельгийцев каких-то сверхусилий. Всё само шло в руки.



Не знаю, как повлияет на Данию вся эта печальная история с Эриксеном. Мне кажется, в плюс она точно не пойдёт. И игрока сильного потеряли, так ещё и другие футболисты все эти дни были на взводе, нервничали. В такой ситуации трудно будет собраться и продемонстрировать лучший футбол, тем более что немало молодых игроков в составе Дании.



Рискну поставить на Бельгию с форой (-1). По качеству состава у них серьёзный перевес. Может быть, выйдет ещё кто-то из тех, кто пропускал первую встречу. Думаю, Дания здесь не устоит. И Бельгия выиграет комфортно. Уверен в ставке на 7 из 10», — сказал Титов.