Венгрия — Франция: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2020 Венгрия — Франция.
Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2 00.
«Когда выкладываешься на полную, сражаешься на протяжении восьмидесяти с лишним минут, а потом пропускаешь раз, другой и третий, проигрываешь крупно, это не может не повлиять на моральное состояние. Венгры, конечно, достойно бились с Португалией, но это был их максимум. И спустя всего три дня сомневаюсь, возможно ли это повторить, учитывая сильное разочарование от прошлой игры.
Французы же спокойно выполнили свою работу, разобравшись с Германией, потихоньку наращивают темп и набирают необходимые игровые кондиции.
Нет сомнений, что именно они здесь будут безраздельно владеть преимуществом и раз за разом подбираться к воротам Гулачи. При этом не думаю, что трёхцветные будут перенапрягаться — победа в пару мячей их вполне устроит, после чего можно будет просто забрать мяч и довести игру до победы».
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