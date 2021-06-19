Венгрия — Франция: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Венгрия — Франция.
Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.00.
«Франция приедет в гости к Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2020. Для венгров продолжаются матчи в группе смерти. На этот раз им предстоит играть против действующих чемпионов мира.
Даже при том, что Венгрия является одной из стран-хозяек этого Евро, ей в такой группе сложно на что-то рассчитывать. Я думаю, что после первой игры с португальцами у венгров ещё меньше шансов на выход в плей-офф. Португалия в этой тройке топов группы F не является самой именитой, и то она смогла в одну калитку вынести Венгрию.
Так что можно только представить, что сделают с венграми Франция и Германия. Стоит, правда, отметить, что победные мячи португальцы забили только под конец игры. Однако это скорее вопрос к команде Роналду, а не к уровню Венгрии. Ей очень тяжело будет в матче с Францией.
Счёт 0:3 в той игре отражает общее положение дел у Венгрии. Такой же примерно результат, на мой взгляд, будет и в игре с французами. Конечно, команда выйдет играть, как сможет. Но сыграют венгры так, как позволит им Франция.
Ну а команда Дешама в матче с немцами показала, почему она является одним из фаворитов этого Евро. Имея в составе такую россыпь звёзд, на другой результат полагаться и не приходится. В этой игре я предложу поставить на победу Франции с форой (-1.5) мяча. Тут, я думаю, можно только помолиться за сборную Венгрии».
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