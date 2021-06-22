Финляндия — Бельгия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.



Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт во втором тайме. Судья засчитал мяч, однако VAR зафиксировал офсайд. На 74-й минуте матча голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки забил автогол. На 81-й минуте Кевин Де Брёйне с левого фланга выполнил передачу к штрафной на Лукаку, который в борьбе с соперником с разворота нанёс удар из центра штрафной в правый угол ворот.

Ставки на победу сборной Бельгии принимались с коэффициентом 1.44: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1440 рублей. Успех Финляндии оценивался в 11.80, ничья — в 5.14.

На тотал меньше 2.5 гола предлагали поставить за 1.93, на победу Бельгии с форой (-1.5) — за 2.30. На «обе забьют — нет» давали 1.72, на точный счёт 2:0 в пользу Бельгии — 6.00.