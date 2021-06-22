Хорватия — Шотландия: прогноз Артура Петросьяна на встречу группового этапа Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Хорватия — Шотландия.



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Шотландцам не везёт. В первых двух матчах они нанесли 30 ударов, должны были (по xG) забить три мяча, но не сделали этого ни разу и набрали на данный момент лишь одно очко. Но впечатление от их игры, тем не менее, вполне позитивное, и нет сомнений в том, что в заключительной игре они выложатся на все сто.



Хорваты же не радуют. Где-то за счёт индивидуального мастерства им удаётся выезжать, но цельного впечатления команда, как три года назад, не производит.



Ничья здесь не устроит ни тех ни других, так что игра, особенно её второй тайм, должна получиться огненной.



Сложно предугадать исход, но голы мы здесь, скорее всего, увидим. Шотландцы же, как кажется, особенно мощно начнут первый тайм и попробуют ошеломить соперника, как они это делали до сих пор», — сказал Петросьян.